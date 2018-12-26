Что станет с «Орлом и решкой» после ухода Ивлеевой

Уход Анастасии Ивлеевой не повлияет на выход программы «Орел и решка». Передача не закроется и продолжит выходить с новыми сезонами. Об этом телеканалу «360» рассказала PR-директор телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.

Представитель телеканал пояснила, что сезон «Перезагрузка», ведущей которого была Ивлеева, закончился. Теперь зрителей ждут новые тематические выпуски. Кто будет их ведущими, и каким странам они будут посвящены — пока неизвестно.

— У нас же все сезоны разные: «Орел и решка по морям», «Орел и решка. Перезагрузка». Просто сама «Перезагрузка» — она закончилась, — рассказала Абрамочкина.

Повод для переживаний зрителям дала сама Ивлеева. Ведущая опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила об окончании сезона «Перезагрузка». Подписчики девушки отчего-то решили, что передача закрывается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 26 Дек 2018 в 1:14 PST

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как зрители восприняли уход Ивлеевой из проекта.