Голикова: Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%

С 1 января будущего года пенсии россиян проиндексируют на 7,05%, эта мера затронет более 30,7 миллиона граждан. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 27 декабря, на совещании по пенсионному обеспечению.

— Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 миллионов 778 тысяч наших граждан — неработающих пенсионеров по старости, — сказала она.

Голикова привела примеры расчетов пенсий, согласно которым для граждан, которые на 31 декабря 2018 года имеют средний размер пенсий в диапазоне от 10 тысяч до 11,5 тысячи рублей, прибавка составит 761,4 рубля. Если средний размер пенсии — 13 475 рублей, то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии — 20,5 тысячи рублей, увеличение будет 1 670,5 рубля.

— Таким образом, усредняется размер (индексации), о котором мы сказали, — тысяча рублей, — пояснила она.

Голикова также отметила, что с 1 января предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет, и проживающих в сельской местности. В настоящее время таких граждан в стране насчитывается почти 770 тысяч.

Вице-премьер подчеркнула, что средства на увеличение пенсий в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены — только на индексацию в 2019 году дополнительно будет направлено 341 миллиард рублей.

Ранее Голикова рассказала, как будут расти пенсии россиян в ближайшие шесть лет.