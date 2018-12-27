Видео: Белый Lamborghini бросили в центре Петербурга

Днем 27 декабря очевидцы сообщили о стоящем на проезжей части Невского проспекта белом Lamborghini. Багажник элитного авто был открыт, в салоне никого не было.

Пользователи соцсетей предположили, что машину посреди дороги напротив Казанского собора оставил предприниматель Кирилл Терентьев. Машина была изрядно припорошена снегом. Забыл ли богатый владелец о своем авто или это новый способ премиум-парковки — неизвестно, сообщает телеканал 78.ru.

В прошлом Кирилл Терентьев уже становился героем происшествий вместе со своей приметной машиной — бизнесмен на скорости гонял по Петербургу и даже попал в аварию на мосту Александра Невского.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Кирилл Терентьев, разбивший Lamborghini в Петербурге, купил суперкар менее года назад.