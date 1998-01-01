Экс-резидента Comedy Club Романа Юнусова обокрали по пути из Петербурга в Москву

Бывший участник шоу Comedy Club 38-летний Роман Юнусов стал жертвой кражи. Пока юморист ехал в поезде из Петербурга в Москву, с его банковской карты сняли почти 92 тысячи рублей, причем в маврикийских рупиях. Артист обратился за помощью в полицию и указал, что данные средства являются для него значительной суммой. Правоохранители по заявлению Романа Юнусова возбудили уголовное дело.

— Карточка у меня была с собой. Я спал в «Сапсане» крепким сном. Приехал, пришло 14 эсэмэсок — сняли деньги. Позвонил в банк, заблокировал карту, обратился в полицию. Написал заявление, обратился в банк по факту мошенничества. У меня вообще списывалось в маврикийских рупиях. Карту никому не отдавал, она была у меня в бумажнике в кармане, — рассказал Роман Пятому каналу.

Роман Юнусов известен как один из участников юмористического дуэта «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club. Также он снялся в ряде художественных фильмов и работал ведущим развлекательных передач на ТВ.

Ранее Пятый канал сообщил, что Антон Лирник и Роман Юнусов получили ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательной программы».