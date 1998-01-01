Порядка 15 человек получили ранения при нападении на церковь в Вене

От восьми до 15 человек получили ранения во время нападения на церковь в Вене, 27 декабря. По данным местных СМИ неизвестные ворвались в здание церкви в 21-м районе Вены и стали грабить людей.

#aktuell läuft in #Strebersdorf ein polizeilicher Großeinsatz. Wir sind dort verstärkt vor Ort und sperren derzeit das Gebiet #Langenzersdorferstraße #AntonBöckgasse #Krottenhofgasse großräumig ab. Bitte meiden Sie den Sperrbereich und lassen Sie unsere Kollegen vor Ort arbeiten — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 27 декабря 2018 г.

Сообщается, что все пострадавшие получили тяжелые ранения. Среди них — пятеро священнослужителей, сообщает oe24.at.

На месте работают полицейские. В настоящий момент в городе объявлен план «Перехват». Улицы вблизи этого района перекрыты, правоохранители ведут поиск преступников.

По одной из версий, нападавшие могут быть учениками местной школы-интерната.

Информация уточняется.