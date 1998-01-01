Появилось видео из Вены, где неизвестные напали на католиков в церкви

Австрийские СМИ опубликовали первые кадры из Вены, где неизвестные атаковали прихожан и служителей католической церкви.
На записи видно, что место инцидента оцеплено полицией. На место прибыли антитеррористические подразделения, в воздух подняли вертолет.
Предварительно, двое неизвестных атаковали прихожан, ранили около 15 человек и скрылись.
В российском посольстве завили, что все пострадавшие — служители церкви. Сам инцидент связывают с попыткой ограбления.
Посольство России проверяет информацию, нет ли россиян среди раненных в этом инциденте.
Ранее Пятый канал рассказывал о нападении на церковь в 21-м районе Вены.