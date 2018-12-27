Стало известно состояние пострадавших при столкновении маршрутки и локомотива в Петербурге, 27 декабря.
В больницу были доставлены четыре пассажира. У них характерные для ДТП травмы — ушибы, сотрясения мозга, рваные раны, порезы и ссадины.
Пострадавшая женщина с ужасом вспоминает момент аварии. По ее словам, за несколько секунд до тарана пассажиры кричали водителю, а машинист тепловоза долго сигналил.
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Тем временем следователи завершили осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Пятый канал публиковал слова водителя маршрутки, который признался, что ему «стыдно».