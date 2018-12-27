«Стекла даже во рту!» — пострадавшая при столкновении локомотива и маршрутки

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Раненая в ДТП с маршрутным такси на ж/д переезде в Кудрово с ужасом вспоминает момент столкновения с локомотивом.

Фото, видео: 78.ru

Стало известно состояние пострадавших при столкновении маршрутки и локомотива в Петербурге, 27 декабря.

В больницу были доставлены четыре пассажира. У них характерные для ДТП травмы — ушибы, сотрясения мозга, рваные раны, порезы и ссадины.

Пострадавшая женщина с ужасом вспоминает момент аварии. По ее словам, за несколько секунд до тарана пассажиры кричали водителю, а машинист тепловоза долго сигналил.

— Я сидела около окна. У меня после удара стекло даже во рту было. Как я осталась жива? — вспоминает пассажирка в интервью в интервью телеканалу 78.

Тем временем следователи завершили осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Пятый канал публиковал слова водителя маршрутки, который признался, что ему «стыдно».

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