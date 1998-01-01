В Петербурге неизвестные превратили уличные ели в «отряд «Ку-клукс-клана»

На Васильевском острове у станции метро «Приморская» прохожие могут теперь наблюдать странную картину: на газоне выстроился целый «отряд» членов скандальной ультраправой расистской организации «Ку-клукс-клан».

Дело в том, что коммунальщики обернули молодые ели специальными чехлами белого цвета, чтобы обезопасить деревья до наступления теплого времени года. Но нашлись те, кто воспользовался этой ситуацией, и нарисовал на каждом белом конусе имитацию прорезей для глаз — точь-в-точь как на колпаках у членов «Ку-клукс-клан».

Неизвестно, какую цель преследовали авторы такого «перфоманса», но ели в чехлах, особенно в темное время суток, выглядят зловеще.

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