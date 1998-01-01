Стала известна причина нападения на церковь в Вене

Неизвестные, совершившие нападение на церковь в Вене, требовали у монахов выдать им ценные вещи и деньги. Такую информацию обнародовали сотрудники правоохранительных органов австрийской столицы.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время район Флоридсдорф, где произошло нападение, оцеплен. На месте работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. В городе объявлен план «Перехват», ведется розыск двоих преступников.

В результате инцидента пострадали пять монахов, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее Пятый канал публиковал видео нападения на церковь в 21-м районе Вены.