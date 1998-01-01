В МВД объяснили, почему нужно внести изменения в паспорт РФ 

Министерство внутренних дел России объяснило необходимость дополнения информации в паспорте российского гражданина. В ведомстве полагают, что в настоящий момент отсутствует исчерпывающий перечень оснований для признания этого документа недействительным. Отмечаются случаи, когда нарушаются права граждан из-за некорректного толкования норм Положения о паспорте гражданина РФ, сообщается на сайте МВД.

Кроме того, сами граждане зачастую игнорируют законодательно установленное требование менять паспорт по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста.

В этой связи МВД выступило с инициативой вносить на последней странице паспорта гражданина РФ информацию о необходимости обновления удостоверения личности в течение 30 дней после своего 20-го и 45-го дня рождения.

Ранее Пятый канал рассказывал о предложении МВД внести изменения в российский паспорт.