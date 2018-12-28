Нападение на бригаду скорой в Петербурге попало на видео

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Инцидент с нападением на медиков произошел на набережной реки Мойка утром 28 декабря.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов, ВКонтакте @spb_today

Видео нападения на бригаду скорой помощи появилось в социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел в Санкт-Петербурге, утром 28 декабря.

На кадрах видно, как неизвестный вытащил из машины сотрудника скорой помощи и повалил его на снег. На помощь коллеге подоспели фельдшеры. Однако остановить драку у них получилось далеко не сразу.

Инцидент произошел на набережной реки Мойки, сообщает телеканал 78. Медики приехали на вызов к мужчине, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ехать в больницу с врачами он отказался, а затем устроил потасовку. Сообщается, что пострадавший не получил серьезных травм и продолжил работу по графику. В МВД по Ленинградской области рассказали, что в данный момент по факту этого происшествия проводится проверка.

— Сегодня около девяти часов утра от бригады медиков поступило сообщение с просьбой о помощи для доставления нетрезвого пациента в больницу. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно прибыли на место и помогли медикам доставить нетрезвого гражданина в медучреждение, — рассказали в пресс-службе МВД по Ленинградской области.

Ранее Пятый канал сообщал, как петербуржец нападал на водителей, встающих на «зебре» в центре города.

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