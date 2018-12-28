«Мужчина ползал и кричал»: очевидица рассказала о нападении на скорую в Петербурге

Очевидица нападения пациента на бригаду скорой помощи на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге утром 28 декабря рассказала Пятому каналу подробности произошедшего. По ее словам, мужчина, выбросивший медика из машины на улицу, был очень сильно пьян и до приезда врачей лежал посреди улицы без сознания.

— Они привели его в чувство. Он встал, начал ходить туда-сюда по набережной, к ним в машину почему-то не пошел. Затем в какой-то момент он снова упал на проезжую часть и начал ползать по ней. Фельдшер вышел, поднял его. После этого мужчина вскочил, закричал матом вслед фельдшеру и побежал к машине, — рассказала Полина Березина.

По ее словам, врачам удалось справиться с разбушевавшимся пациентом только благодаря помощи прохожих.

Ранее Пятый канал публиковал видео нападения. Сейчас в инциденте разбирается полиция.