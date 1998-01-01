Водка и Eminem: звезда «Такси» рассказал о Новом годе в одиночестве

, 21:39 Видео 93

Французский актер Сами Насери поделился планами на ближайшие дни.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Знаменитый французский киноактер поделился с Пятым каналом планами на новогоднюю ночь. По словам звезды «Такси», он проведет это время во Франции в кругу своих близких.

 — Я знаю одно, что я вернусь во Францию, поеду к семье, но я не знаю, что меня там ждет, — рассказал Насери.

Он вспомнил одну из своих встреч Нового года, когда оказался в полном одиночестве.

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— Мне вспоминается один Новый год, когда я был совсем один у себя дома с бутылкой водки, — рассказал он. — И я не знаю, что произошло, и как это случилось, но так получилось, что я оказался один.

Он рассказал, что накупил для праздника «кучу всяких продуктов: гусиную печень, икру, шампанское», и в ту одинокую ночь слушал Eminem.

— Таким образом я провел Новый год один в моей парижской квартире, — рассказал Насери.

Француз также вспомнил, что прошлый раз он встречал Новый год в России с одной подругой и ее дочкой.

— Мы встретили в одном итальянском ресторане, который был празднично красиво украшен. Обслуживающий персонал был как персонажи венецианского карнавала. Это был замечательный вечер. Мы очень много шутили и хорошо поели, было классно! — поделился впечатлениями Насери.

Ранее Пятый канал сообщал, как женатого актера «Такси» Сами Насери «застукали» с пышногрудой моделью в России.

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