Водка и Eminem: звезда «Такси» рассказал о Новом годе в одиночестве

Знаменитый французский киноактер поделился с Пятым каналом планами на новогоднюю ночь. По словам звезды «Такси», он проведет это время во Франции в кругу своих близких.

— Я знаю одно, что я вернусь во Францию, поеду к семье, но я не знаю, что меня там ждет, — рассказал Насери.

Он вспомнил одну из своих встреч Нового года, когда оказался в полном одиночестве.

— Мне вспоминается один Новый год, когда я был совсем один у себя дома с бутылкой водки, — рассказал он. — И я не знаю, что произошло, и как это случилось, но так получилось, что я оказался один.

Он рассказал, что накупил для праздника «кучу всяких продуктов: гусиную печень, икру, шампанское», и в ту одинокую ночь слушал Eminem.

— Таким образом я провел Новый год один в моей парижской квартире, — рассказал Насери.

Француз также вспомнил, что прошлый раз он встречал Новый год в России с одной подругой и ее дочкой.

— Мы встретили в одном итальянском ресторане, который был празднично красиво украшен. Обслуживающий персонал был как персонажи венецианского карнавала. Это был замечательный вечер. Мы очень много шутили и хорошо поели, было классно! — поделился впечатлениями Насери.

Ранее Пятый канал сообщал, как женатого актера «Такси» Сами Насери «застукали» с пышногрудой моделью в России.