Посол Росси в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами назвал уходящий год годом упущенных возможностей, передает ТАСС.
По его словам, в отношениях двух стран могло быть сделано гораздо больше.
Также посол рассказал о российской инициативе встреч в формате «два плюс два», когда на переговорах присутствуют министры обороны и главы внешнеполитических ведомств двух стран. Пока эти предложения остаются нереализованными.
Антонов также отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для нормализации отношений с США.
Ранее Пятый канал сообщал об успехах российской дипломатии: Россия и Британия договорились восстановить дипмиссии.