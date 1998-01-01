Посол Росси в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами назвал уходящий год годом упущенных возможностей, передает ТАСС.

По его словам, в отношениях двух стран могло быть сделано гораздо больше.

— 2018-й стал временем упущенных возможностей. Не получаются регулярные контакты между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео, — заявил Антонов.

Также посол рассказал о российской инициативе встреч в формате «два плюс два», когда на переговорах присутствуют министры обороны и главы внешнеполитических ведомств двух стран. Пока эти предложения остаются нереализованными.

Антонов также отметил, что Россия прикладывает максимум усилий для нормализации отношений с США.

Ранее Пятый канал сообщал об успехах российской дипломатии: Россия и Британия договорились восстановить дипмиссии.