В Серпуховском районе Подмосковья произошел пожар на газопроводе. Как сообщает служба 112, авария случилась в поселке Шарапова Охота на севере района. Очевидцам удалось заснять столб пламени, который появился на месте аварии.

По словам свидетелей ЧП, полыхает довольно сильно, горят деревья, рядом с местом возгорания проходит линия электропередач.

Между тем, МВД Московской области передает, что возгорание произошло в районе деревни Иваньковская. Угрозы деревне нет, информация о пострадавших на данный момент не поступала. На месте работают сотрудники МЧС. К очагу возгорания прибыли четыре единицы спецтехники.

Ранее Пятый канал публиковал видео очевидцев серпуховского пожара.