Как успокоить питомца во время новогоднего салюта: «Обнять и погладить»

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 5 377

Ветеринар Бутина и кинолог Брагин рассказали, как успокоить питомца во время новогоднего салюта

Как успокоить питомца во время новогоднего салюта: «Обнять и погладить»

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты дали рекомендации владельцам животных, которым предстоит пережить шумные ночи во время празднования главного события года.

Как помочь питомцу пережить фейерверки и салюты. Об этом рассказали ветеринар Ольга Бутина и кинолог Юрий Брагин. Для собак и кошек громкие звуки и яркие вспышки становятся стрессом, поэтому им нужна особая поддержка.

Самая главная рекомендация для владельцев домашних животных — избегать салютов и фейерверков, насколько это возможно. Например, накануне новогодней ночи лучше не ходить на прогулки с собакой, а если вы все же вышли — лучше надеть на питомца короткий поводок и светодиодный ошейник.

Специалисты поясняют, что в праздники особенно много потерявшихся животных и яркие маячки на ошейнике помогут владельцу найти питомца. В квартире же лучше найти тихую и небольшую комнату, где можно будет переждать салют вместе с домашним животным.

Если же вы оказались рядом с питомцем во время взрыва фейерверка, прижмите его к себе и попытайтесь успокоить, погладить или почесать. Салют приносит радость только человеку, а для животного — это сигнал опасности и стресс, пишет РИА Новости.

Наконец, можно посетить со своим питомцем специальные курсы, где учат не бояться фейерверков. При этом специалисты отмечают, что не надо пытаться приучить животное самостоятельно.

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