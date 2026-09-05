Слово «шумахер» внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова

Слово «шумахер» внесли в академический орфографический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В словарной статье указано, что слово «шумахер» используется в значении «гонщик» или «лихач».

Известно, что это слово образовано от фамилии знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, который семь раз становился чемпионом «Формулы-1». По числу титулов он делит рекорд с британским спортсменом Льюисом Хэмилтоном.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в современном русском языке единственным правильным вариантом написания является слово «прийти» с буквой «й». Такая форма закреплена в Толковом словаре государственного языка Российской Федерации 2025 года.

До этого в русском языке существовали сразу три варианта написания: «прийти», «придти» и «притти». Позднее специалисты унифицировали правила и закрепили форму с буквой «й».

Выбор варианта «прийти» связан с аналогией с другими глаголами с приставками: «зайти», «дойти», «уйти» и «отойти».

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