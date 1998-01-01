Прокурора избили во дворе его дома в ХМАО

Прокурор Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Игорь Банников обратился в полицию. Мужчина утверждает, что неизвестные избили его во дворе двора. Как стало известно Пятому каналу, в результате нападения у прокурора диагностировали гематому левого глаза.

По предварительным данным, Банников сделал замечание двоим мужчинам, распивавшим спиртное у его подъезда. Любителям алкоголя это не понравилось, и они набросились на прокурора с кулаками.

Как пишет URA.RU, оба нападавших задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал о нападении на рэпера Птаху в Москве. Музыканта атаковал его коллега — хип-хоп исполнитель Obe 1 Kanobe и еще двое мужчин.