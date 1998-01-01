Уголовное дело возбуждено после нападения на Птаху в Москве

Уголовное дело возбуждено после нападения на рэпера Птаху (Давида Нуриева). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. По какой статье возбуждено дело — не уточняется.

Трое мужчин, в числе которых был рэпер Obe 1 Kanobe, напали на Птаху во время прогулки с собакой в Басманном переулке в пятницу, 28 декабря. Молодые люди были вооружены битами. Нуриев попытался скрыться от молодчиков, забежав на территорию ближайшего здания. Там ему на помощь пришел сотрудник Росгвардии. Сам музыкант не пострадал, правоохранителю сломали руку.

Напавшие на Давида Нуриева в центре Москвы сняли момент атаки на видео. Вероятно, запись будет приобщена к материалам уголовного дела.

Ранее Пятый канал рассказывал, как рэпер Птаха прокомментировал нападение.