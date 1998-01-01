Мамаев подал встречное заявление в полицию о причинении ему побоев

Российский футболист Павел Мамаев обратился с заявлением в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Об этом 29 декабря агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол.
Скандальная история Кокорина и Мамаева, облетевшая всю страну, началась 8 октября с разгрома вагона в «Сапсане» и продолжилась избиением чиновника Александра Пака и водителя ведущей Первого канала. Кроме Кокорина-старшего и Мамаева в СИЗО оказался младший брат Кокорина и их друг Александр Протасовицкий.