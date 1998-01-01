Мамаев подал встречное заявление в полицию о причинении ему побоев

, 14:38 297

Заявление футболиста выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району.

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 182

Российский футболист Павел Мамаев обратился с заявлением в полицию о том, что его ударил по лицу водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Об этом 29 декабря агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. Заявление было подано в рамках расследования уголовного дела в отношении Мамаева, Александра Кокорина и других фигурантов. В настоящее время заявление Мамаева выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району. Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), — сказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Кокорин и Мамаев сыграют в «тюремный» футбол.

Скандальная история Кокорина и Мамаева, облетевшая всю страну, началась 8 октября с разгрома вагона в «Сапсане» и продолжилась избиением чиновника Александра Пака и водителя ведущей Первого канала. Кроме Кокорина-старшего и Мамаева в СИЗО оказался младший брат Кокорина и их друг Александр Протасовицкий.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 182
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