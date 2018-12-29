Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и предложил сверить часы

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Белорусский и российский лидеры провели встречу в Кремле 29 декабря.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, Пятый канал

Президент России Владимир Путин его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Москве 29 декабря. На встрече политики поздравили друга с наступающими праздниками и обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

— Может, будет хорошей традицией встречаться нам перед Новым годом, — сказал Путин на встрече с Лукашенко,

В ходе встречи с Лукашенко президент России предложил ему «сверить часы» по некоторым вопросам. В частности, обсудить шаги, которые были предприняты властями по итогам прошлых переговоров.

Лукашенко сообщил, что в Белоруссии сформирована рабочая группа, которая займется вопросами преодоления препятствий, «стоящих на пути нашей интеграции». Она начнет работу после рождественских праздников.

Как ранее рассказывал Пятый канал, прошлая встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Кремле 25 декабря. По итогам переговоров было решено создать рабочие группы для урегулирования противоречий.

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