Неонациста «Тесака» суд повторно приговорил к 10 годам колонии

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря повторно приговорил к 10 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича (прозвище «Тесак» — Прим. ред.) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщает РИА Новости. Это уже второе рассмотрение данного дела, первый приговор отменила апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Остальным фигурантам дела суд назначил наказание в колонии на сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9 с половиной лет. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно около 670 тысяч рублей.

Максима Марцинкевича обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, «Тесак» и его сподвижники в рамках организованного ими движения по борьбе против торговцев «спайсами» с электрошокерами, газовыми баллончиками и металлическими дубинками, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично их унижали.

Ранее Пятый канал сообщил, что Мосгорсуд отменил приговор неонацисту Максиму Марцинкевичу.