Как будет работать ночное метро Москвы в праздники 2019 года

Москвичи и гости столицы всю новогоднюю ночь смогут беспрепятственно пользоваться услугами столичного метрополитена.

Власти Москвы пообещали, что в ночь с 31 декабря на 1 января поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать с интервалами движения от 3,5 до 15 минут. Для удобства празднующих будет продлена и работа наземного транспорта. В общей сложности 172 маршрута будут курсировать по ночной столице до 03.30 часов. Интервал движения составит 25-30 минут.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января московский метрополитен и МЦК будут работать до двух часов ночи. Наземный транспорт будет оказывать свои услуги до трех часов ночи.

Кроме того, в Новый год и Рождество до двух часов ночи продлевается работа пригородных поездов.

Ранее Пятый канал сообщал о графике работы метрополитена в Петербурге в новогоднюю ночь, а также в другие праздничные дни в 2019 году.