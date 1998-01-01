Австралийские власти начали использовать дроны для борьбы с акулами-людоедами

, 23:50 Видео 19

За безопасностью на полусотне пляжей следит целый флот беспилотников.

Фото, видео: youtube.com/Drone Shark App

Правительство Нового Южного Уэльса в Австралии начало использовать беспилотники с видеокамерами для предотвращения трагедий, связанных с нападением акул на отдыхающих, пишет The Sun.

Таким образом власти планируют существенно расширить систему наблюдения на 50 австралийских пляжах, протяженностью более 1300 миль.

Работает это следующим образом: беспилотник передает картинку с высоты полета на землю, где ее смотрят специалисты. Если опасный хищник заплывает близко к берегу, система передает тревожный сигнал на пляж, а также на телефоны отдыхающих. Кроме того, наблюдать за акулами помогают радиопередатчики, установленные на некоторых зубастых рыбах. Предполагается, что на некоторых пляжах появятся крупные дроны, которые смогут доставлять надувные лодки тем, кто оказался в воде в момент появления акулы.

На усиленное наблюдение за акулами-людоедами австралийские власти пошли после участившихся летальных случаев нападений на отдыхающих на пляже. Австралия занимает первое место в мире по числу зарегистрированных смертельных случаев в результате нападения акул на людей в мире. Здесь за последние 50 лет морские хищники атаковали людей 439 раз, из них в 73 случаях это приводило к смерти жертвы нападения.

Ранее Пятый канал публиковал леденящее душу видео из Австралии, где мужчина нос к носу столкнулся с акулой-людоедом.

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