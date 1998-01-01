МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД РФ готовит нововведения, которые могут вступить в силу в 2019 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный портал нормативных правовых актов, ведомство со следующего года намеревается выдавать автовладельцам номера лишь того региона, где прописан хозяин машины. Данное новшество может вступить в силу уже в августе.

Еще одно нововведение также касается государственных регистрационных знаков на машину. ГИБДД избавят от необходимости выдавать автомобильные номера. При регистрации авто теперь Госавтоинспекция должна будет снабжать автовладельца только информацией о присвоенной машине комбинации цифр и букв. Далее автолюбителю придется заказывать искомый номер у сторонних частных фирм.