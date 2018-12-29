Стала известна причина краха недолгого брака Бьянки

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Популярная певица подала на развод спустя всего полгода после свадьбы с Романом Безруковым.

Фото: globallookpress.com

Популярная российская певица разводится с музыкантом Романом Безруковым из-за измены, пишут Дни.ру.

Поводом для разрыва стал поход в супермаркет — тогда еще будущего супруга — с другой женщиной, где его застали поклонники артистки. Это произошло всего за несколько дней до свадьбы, которую сыграли в августе 2018 года, однако известно об этом стало только сейчас. Несмотря на бракоразводный процесс Бьянка и Роман общаются почти каждый день — у них общий бизнес.

Поклонники певицы отмечают, что ее жених уже на свадебных фотографиях не излучал счастья, чего нельзя сказать о Бьянке.

— Да и свадебные фото чего стоят — она к нему липнет, а он просто позволяет себя обнимать и с собой фотографироваться, — пишут фанаты.

Ранее Пятый канал рассказывал критике, которая обрушилась на Бьянку из-за ее свадебного платья.

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