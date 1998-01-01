Египет ликвидировал 40 террористов после взрыва автобуса в Гизе

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Спецоперации были проведены в самой Гизе и Северном Синае.

Фото: globallookpress.com

В министерстве внутренних дел Египта заявили о ликвидации 40 террористов после взрыва автобуса 28 декабря у пирамид в Гизе, сообщает портал Daily Nation.

Отмечается, что в субботу, 29 декабря, в окрестностях Каира были убиты 30 человек, еще 10 боевиков силовики ликвидировали в Северном Синае. В МВД Египта заявили, что уничтоженные террористы готовили серию атак на правительственные и туристические объекты, а также христианские храмы.

Ранее Пятый канал сообщал о подрыве автобуса с туристами из Азии у знаменитых на весь мир египетских пирамид, в результате которого погибли три вьетнамца и их гид, еще 11 пассажиров и водитель автобуса были ранены.

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