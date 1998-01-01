В Петербурге разъяренные мужчины жестоко избили двух человек — видео

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Драка произошла в центре Северной столицы на «улице баров».

Фото, видео: Известия/ Алексей Майшев, Instagram @tarasovevgeny

Драка в центре Петербурга, в результате которой были жестоко избиты два человека, попала на видео. Инцидент произошел на Думской улице, которую также называют барным кварталом. На кадрах видно как уже лежащего на проезжей части человека пинает мужчина. Этого ему кажется мало, он поднимает свою жертву и вновь швыряет на дорогу. Потом в кадр попадают другие участники потасовки. В результате четверо незнакомцев на глазах у прохожих избивали двух практически не сопротивляющихся людей.

В настоящее время один из пострадавших в тяжелом состоянии находится в больнице. У него диагностирована челюстно-лицевая травма. По словам жены потерпевшего, супруг находился в баре «Фидель». По неустановленной причине мужчине в лицо брызнули из перцового баллончика. Сделала это якобы администратор другого бара с этой же улицы. И избивали мужчину также сотрудники заведения, в котором работает девушка-администратор. 

Жена пострадавшего разыскивает свидетелей жестокого избиения людей.  Сам мужчина из-за характера травм ничего рассказать не может. 

Ранее Пятый канал сообщал об избиении прокурора Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. На мужчину напали во дворе его собственного дома.

 

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