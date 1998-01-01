«Дочка» РЖД к Новому году получила первый обновленный плацкартный вагон

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Новинка с начала 2019 года должна будет курсировать на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов, Instagram @rzd_official

Первый обновленный плацкартный вагон представили на Тамбовском вагоноремонтном заводе, сообщили в Федеральной пассажирской компании, «дочке» ОАО «РЖД».

Плацкарт XXI века получил новый интерьер и современное оснащение. Для каждого пассажира предусмотрено личное пространство с закрывающейся шторкой, зарядки для телефонов, USB-разъемы. Кроме того, пассажиры на верхних полках получат собственный обеденный столик. Для личных вещей выделены специальные места в изголовье, а багаж традиционно можно разместить под нижней полкой.

Как ожидается, новинку запустят в начале 2019 года на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом после тестовых испытаний и сертификации.

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