ВВС пожаловалась в МИД РФ в связи с утечкой данных сотрудников русской службы

Руководство британской корпорации ВВС направило жалобу в МИД России в связи с публикацией личных данных своих сотрудников в Москве. Как пишут «Известия», информацию об этом в своем Twitter-аккаунте в субботу, 29 декабря, разместил глава телерадиовещательной организации Джейми Ангус.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI