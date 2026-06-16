Провал на ЕГЭ — это не просто досадная неудача, это настоящее жизненное испытание, способное вызвать шок и отчаяние. Однако этот удар судьбы, какой бы тяжелой она ни казалась, — не конец пути, а лишь неожиданный поворот, который требует четкого плана действий.

В этой статье мы разработаем для вас пошаговый план «Б» (и даже «В»), который поможет не только выбраться из кризиса, но и найти новые, возможно, более интересные возможности.

Часть 1. Выживание: как справиться с первым шоком

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2026-м, когда пересдача, аппеляция и куда поступать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прежде чем думать о будущем, необходимо справиться с настоящим. Паника и самобичевание — худшие враги.

Шаг 1: Принятие. Первое, что нужно сделать, — принять ситуацию как свершившийся факт. Психологи утверждают, что это снижает тревожность и освобождает энергию для действий. Вместо бесконечного переживания «А что, если бы я ответил по-другому?», сфокусируйтесь на конкретном результате.

Шаг 2: Отдохните и восстановитесь. Упорная учеба и переживания истощили ваши ресурсы. Первые пару недель после экзаменов разрешите себе «ничегонеделание». Сон не менее 7-9 часов, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе помогут нормализовать психологическое состояние и избежать апатии.

Шаг 3: Не замыкайтесь. Обсудите свои переживания с близкими, которым доверяете. А если видите, что сами не справляетесь — не стесняйтесь обратиться к психологу.

Часть 2. План «Б»: инструкция по пересдаче и спасению аттестата

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2026-м, когда пересдача, аппеляция и куда поступать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Итак, когда голова немного прояснилась, приступаем к анализу ситуации и действиям.

Ситуация А: провалены обязательные предметы (русский язык и/или математика). Это самая серьезная ситуация, так как она ставит под угрозу получение аттестата. Для его получения в 2026 году нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку и получить «удовлетворительно» (3 балла) по математике базового уровня.

Первая пересдача: летом. В 2026 году для вас предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. 22 июня (понедельник) можно пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию, иностранные языки (письменная часть), 23 июня (вторник) — математику базовую / профильную, обществознание, историю, биологию, географию, иностранные языки (устная часть). 24, 25 июня (среда, четверг) пройдут пересдачи по всем предметам. Это ваш первый и самый важный шанс все исправить. Для этого нужно написать заявление в своей школе. Вторая (и последняя) пересдача: осенью. Если по каким-то причинам не справились и в резервные дни, отчаиваться рано. Для тех, кто не сдал обязательные предметы и не получил аттестат, есть дополнительный период — осенью 2026 года. Точные даты: 4 сентября (русский язык), 8 сентября (математика базового уровня) и 25 сентября (резервный день).

Важнейшее правило пересдачи: при пересдаче аннулируется результат первой попытки, и в зачет идет новый балл. Даже если он окажется ниже предыдущего. Учитывайте это, если результат «неуд» был близок к проходному.

Сразу после объявления результатов запишитесь на консультацию к учителю-предметнику: он поможет разобрать ошибки и составить план экспресс-подготовки на оставшиеся до пересдачи дни — это повысит шансы не повторить промах.

Ситуация Б: не набраны пороговые баллы по предметам по выбору. Для поступления в вуз вам нужны баллы выше установленного порога по этим предметам. Пороги на 2026 год, например, такие:

Русский язык: 36 баллов (для вуза, для школы достаточно 24).

Профильная математика: 27 баллов (для вуза).

Обществознание: 42 балла.

Информатика: 40 баллов.

Физика: 36 баллов.

История: 32 балла.

Литература: 32 балла.

Иностранный язык: 22 балла.

Важное замечание для поступающих в вузы: минимальные баллы, которые вы видите (русский язык — 36, профильная математика — 27 и так далее), — это порог, установленный Рособрнадзором.

Однако каждый вуз имеет право устанавливать свои, более высокие проходные баллы. Обязательно уточняйте информацию на сайтах вузов, куда планируете подавать документы.

В этом случае у вас есть два отличных шанса:

Летняя пересдача (8 и 9 июля): вы можете пересдать один из экзаменов по вашему выбору, чтобы улучшить результат для поступления. Осенняя пересдача (4, 8, 25 сентября): если вы недовольны баллами после летней пересдачи, можно попробовать улучшить результат осенью.

Ситуация В: не согласны с баллами. Если вы уверены, что вас недооценили, помните о праве на апелляцию. Ее нужно подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Для этого обратитесь в свою школу или региональный центр обработки информации (РЦОИ).

Часть 3. План «В»: если пути назад уже нет (потеря аттестата)

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2026-м, когда пересдача, аппеляция и куда поступать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Самая тяжелая ситуация — вы не смогли пересдать обязательные предметы, и аттестат в 2026 году вам не выдали. В этом случае жизнь не заканчивается, просто ваш путь в высшее образование становится немного длиннее. Вот ваши варианты:

Вариант 1: армия. Для юношей это самый прямой путь. После службы в армии вы имеете право поступать в вуз по упрощенным условиям. Уточните в приемной комиссии конкретного вуза, какие именно преимущества дает служба по призыву: часто это право бесплатного обучения на подготовительном отделении или преимущество при равенстве баллов.

Вариант 2: год подготовки. Вы можете взять паузу, устроиться на работу для получения стажа, а на следующий год сдать ЕГЭ как выпускник прошлых лет. Это время можно использовать для более тщательной подготовки на курсах или с репетитором.

Используйте этот год с умом: составьте четкий график подготовки на основе кодификатора ФИПИ и регулярно решайте задания из открытого банка. Узнайте все о процедуре регистрации на ЕГЭ для выпускников прошлых лет заранее — обычно заявления принимаются до 1 февраля в специальных пунктах регистрации.

Используйте этот год с умом: составьте четкий график подготовки на основе кодификатора ФИПИ и регулярно решайте задания из открытого банка. Узнайте все о процедуре регистрации на ЕГЭ для выпускников прошлых лет заранее — обычно заявления принимаются до 1 февраля в специальных пунктах регистрации. Вариант 3: профессиональное обучение. Можно получить рабочую специальность в лицензированном учебном центре. Это не отменяет необходимости в аттестате для дальнейшего поступления в вуз.

Часть 4. Альтернативные пути в 2026 году

Что делать, если не сдал ЕГЭ в 2026-м, когда пересдача, аппеляция и куда поступать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Даже если у вас на руках аттестат, но баллы ЕГЭ вас не устраивают или вы просто решили изменить планы, поступление в вуз — не единственная дорога.

Путь 1. Колледжи и техникумы. Это, пожалуй, лучшая и самая популярная альтернатива. Поступление в ссузы (средние специальные учебные заведения) происходит по среднему баллу аттестата, результаты ЕГЭ для этого не нужны.

Плюсы: вы быстро получаете востребованную профессию, а затем, имея диплом СПО, можете поступать в вуз на ускоренную программу без сдачи ЕГЭ (только по внутренним экзаменам вуза). И обратите внимание на федеральный проект «Профессионалитет»: он позволяет освоить востребованную рабочую специальность в сокращенные сроки с упором на практику и возможностью трудоустройства у партнеров-работодателей.

Путь 2. Поступление без ЕГЭ в вуз (для отдельных категорий).

Выпускники колледжей, поступающие по профилю своей специальности, не сдают ЕГЭ, а проходят внутренние вступительные испытания в вузе.

Победители и призеры перечневых олимпиад (например, Всероссийской олимпиады школьников) имеют право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) в течение 4 лет.

Путь 3. Целевое обучение и вузы с низкими баллами. Не стоит сбрасывать со счетов и классическое поступление. Ищите вузы с низкими проходными баллами, рассматривайте возможность платного отделения (в рассрочку или с помощью образовательного кредита) или заключайте договор о целевом обучении, где баллы могут быть ниже.