«Хочет нас развести»: Пригожин высказался о расставании с певицей Валерией

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 75 0

Продюсер признался, что устал от вопросов журналистов.

Развод Валерии и Пригожина что они ответили правда ли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Продюсер Пригожин высказался о расставании с певицей Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слухи о возможном разводе с народной артисткой России Валерией. Его слова привела Общественная служба новостей (ОСН).

Пригожин эмоционально отреагировал на вопросы о личной жизни и заявил, что в социальных сетях и СМИ становится все больше недостоверной информации о его семье.

«Я не понимаю, кому нужно плодить эти слухи. Кто-то специально нас хочет развести, кому-то нечего делать», — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что устал от постоянных разговоров на эту тему. По его словам, теперь он сразу завершает разговор, если слышит вопрос о предполагаемом расставании с Валерией.

Валерия и Иосиф никогда не обсуждали развод — даже во время ссор. Однако слухи о расставании пары продолжают появляться в соцсетях: авторы таких публикаций, по словам артистки, придумывают «скандальные» детали ради просмотров, подписчиков и лайков.

Ранее Валерия рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ, что сама уже не обращает внимания на подобные фейки. При этом артистку тревожит, что из-за таких сообщений переживают близкие.

По ее словам, соцсети сейчас буквально заполнены роликами о якобы распаде их брака, хотя они с Пригожиным каждый день вместе и ведут обычную жизнь. Певица отметила, что друзьям пары все понятно, но ее матери приходится объясняться с встревоженными знакомыми, родственниками и людьми старшего поколения, которые звонят после подобных публикаций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Обжигающая вода и удушающая жара: места на Земле, где почти невозможно выжить
18:55
Магазин на Цветном бульваре оцепили из-за обнаружения подозрительных предметов
18:47
Многоэтажка для растений: плюсы и минусы вертикальных грядок
18:31
Путин встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Казани
18:30
Серое небо — не приговор: как пережить пасмурную погоду и чувствовать себя хорошо
18:26
В Кремле рассказали о программе саммита Россия — АСЕАН с участием Путина

Сейчас читают

«Они все там были»: Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей
Лавров: Евросоюз развалится, если туда вступит Украина
Короткая жизнь и быстрая смерть звезды «Клюквенного щербета»: трагическая судьба Эдже Иртем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео