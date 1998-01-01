Бывшего футболиста «Торпедо» избили в собственной квартире

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту избиения бывшего футболиста клуба «Торпедо», сообщает сайт KP.RU.

Мужчину доставили в больницу с травмами головы после нападения в собственной квартире в Москве. Сам инцидент произошел неделю назад, а известно о нем стало только сейчас.

По словам пострадавшего, все произошло во время домашней вечеринки, на которой Борисов собрал друзей и знакомых. Вместе с гостями пришли незнакомые хозяину квартиры люди, которые и избили бывшего футболиста, требуя деньги. Издание отмечает, что Новый год Сергей будет встречать не на больничной койке, а дома.

Сергей Борисов выступал за «Торпедо» с 1989 по 1995 годы. В составе команды футболист выигрывал Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

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