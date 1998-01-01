Житель Нью-Йорка принял взрыв трансформатора за атаку пришельцев и вооружился

Житель Нью-Йорка Спенсер Пеше поделился эмоциями, которые ощутил в первые мгновения после взрыва трансформатора на заводе в Квинсе.

26-летний молодой человек отметил, что все случилось около девяти вечера, когда он смотрел сериал. Яркая вспышка, озарившая темное небо, и зловещий электрический гул он принял за атаку инопланетян. Для защиты своей семьи Спенсер схватил самурайский меч — катану.

— Клянусь Богом, я думал, что это инопланетяне. Это также выглядело как ядерная атака. Я схватил самурайский меч и оставил его у двери, надел ботинки и вышел на улицу. Если это были инопланетяне, я собирался защищать свою семью , — пояснил юноша.

Молодой человек также отметил, что на небе в это время суток было светло, как днем. А звук, который звучал в городе, был похож на гул НЛО, запускающего двигатель. По крайней мере, таким его изображают в фильмах про инопланетян, рассказал Спенсер Пеше. Американец признался, что ему в этот момент было страшно, но он все равно был готов встать на защиту своей семьи, если бы инопланетяне проявили враждебность.

Ранее Пятый канал публиковал видео электрического взрыва из Нью-Йорка.