В США на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв

На заводе Con Ed в Нью-Йорке в четверг, 27 декабря, произошел взрыв. Завод, который является одной из крупнейших энергетических компаний США, поставляет электроэнергию и газ в Нью-Йорке и округе Уэстчестер, а также паровое отопление в район Манхэттена.

Видео пожара на заводе было размещено в Twitter.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5