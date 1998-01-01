В США на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв

На заводе Con Ed в Нью-Йорке в четверг, 27 декабря, произошел взрыв. Завод, который является одной из крупнейших энергетических компаний США, поставляет электроэнергию и газ в Нью-Йорке и округе Уэстчестер, а также паровое отопление в район Манхэттена.

Видео пожара на заводе было размещено в Twitter.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5 — Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) 28 декабря 2018 г.

Также жители Нью-Йрка публиковали в соцсетях фотографии необычного голубого свечения в небе над городом.

Позднее полиция Нью-Йорка в своем Twitter-аккаунте оповестила граждан, что на заводе компании Consolidated Edison в нью-йоркском районе Куинс взорвался трансформатор. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал о взрыве боеприпаса на торговой базе в Хабаровске.