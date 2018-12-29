«Живу в центре водоворота»: актриса «Уральских пельменей» о разладе в коллективе

Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась, что в коллективе давно царит разлад. Откровенный пост на эту тему она опубликовала на своей странице в Instagram.

— Новый Год — пора откровений. О моем участии в «Уральских Пельменях». Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается, кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую, — сообщила актриса.

Юлия рассказала, что не хочет занимать чью-либо сторону. Она одинаково любит и старых, и новых членов команды.

— Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала… Эти вопросы я воспринимаю очень близко, они для меня словно нож по сердцу! Старые добрые Уральские пельмени — моя любимая семья. И как прикажете мне выбирать между папой и мамой? — написала Михалкова.

В связи с напряженными отношениями внутри коллектива и сложной атмосферой, актриса предпочла не участвовать в гастрольных концертах «Уральских пельменей» — говорит, что отказаться от гастролей ей проще, чем сделать выбор в пользу только одной половины команды.

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