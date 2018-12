Телетрап с пассажирами внутри рухнул в аэропорту США

В американском аэропорту обрушился телетрап. Инцидент произошел вечером в субботу, 29 декабря.

«Рукав», позволяющий пассажирам попасть в здание аэропорта по портативному крытому переходу, упал на землю в аэропорту Балтимор-Вашингтон в США.

— Произошел частичный отказ оборудования телетрапа у выхода E-10, — сообщает пресс-служба на странице аэропорта в Twitter.

WATCH: Passenger @PJPressesPlay captures firefighters bringing a ladder to the plane where a jet bridge collapsed tonight at BWI Airport. At least six people were taken to local hospitals with non-life-threatening injuries.

More details at 11:>>>https://t.co/lMqa9M7BRG pic.twitter.com/yOHNV8sBLF