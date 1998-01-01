Фото: Поклонники не узнали Лолиту без макияжа

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. На кадрах, которые певица опубликовала в Instagram, она позирует вместе со звездой Comedy Woman Екатериной Скулкиной.

В отличие от Лолиты, Екатерина сидит «при полном параде», отмечают поклонники. Свой пост Милявская подписала следующим образом: «Бро Скулкина, ты лучшая! Мы из Мурманска так решили!».

Лолита Милявская и Екатерина Скулкина. Instagram @lolitamilyavskaya

Однако вместо Скулкиной, внимание подписчиков привлекла сама Лолита Милявская. Многие поклонники написали, что не узнали певицу без мейкапа. Многие из них также отметили то, что Лолита выглядит гораздо моложе, когда ее лицо не покрыто слоем косметики.

— Лолита — вы неподражаемо красивы!

— Ой! Как вам хорошо без макияжа!

— Лолита, ты тут выглядишь моложе Скулкиной! Зачет! — написали пользователи соцсети.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что певица Лолита Милявская объяснила свою любовь к Крыму, который она ранее назвала украинским.