Видео: Сергей Шойгу поздравил российских военных с Новым годом

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил отечественных военных с Новым годом. Глава ведомства высоко отметил достижения военнослужащих в 2018 году. Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной. По словам министра, это дает гарантию независимости и безопасности страны. Глава Минобороны также поблагодарил коллег, которые служат во имя своей страны.

— Каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями вы повышаете авторитет Вооруженных Сил России, вносите существенный вклад в укрепление ее обороноспособности. Мои добрые пожелания всем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи, — сказал Сергей Шойгу в Новогоднем обращении.

Отметил глава Минобороны и техническую оснащенность российской армии. По его словам, в Вооруженные Силы продолжают поступать новейшие образцы оружия и военной техники, что позволяет модернизировать боевую подготовку войск.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российской армии удалось выйти в мировые лидеры по уровню оснащенности современными видами вооружения,