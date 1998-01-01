Видео: Сергей Шойгу поздравил российских военных с Новым годом

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Глава Минобороны поблагодарил коллег за их вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил отечественных военных с Новым годом. Глава ведомства высоко отметил достижения военнослужащих в 2018 году. Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной. По словам министра, это дает гарантию независимости и безопасности страны. Глава Минобороны также поблагодарил коллег, которые служат во имя своей страны.

— Каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями вы повышаете авторитет Вооруженных Сил России, вносите существенный вклад в укрепление ее обороноспособности. Мои добрые пожелания всем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи, — сказал Сергей Шойгу в Новогоднем обращении.

Отметил глава Минобороны и техническую оснащенность российской армии. По его словам, в Вооруженные Силы продолжают поступать новейшие образцы оружия и военной техники, что позволяет модернизировать боевую подготовку войск.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что российской армии удалось выйти в мировые лидеры по уровню оснащенности современными видами вооружения,

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