Сексологи призвали россиян копить силы перед новогодней ночью

Психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кугальчук уверен, что в преддверии новогодней ночи россиянам необходимо обратить серьезное внимание на соблюдение режима труда и отдыха.

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Как рассказал специалист агентству городских новостей «Москва», именно это станет залогом праздника.

— Интерес к сексу возрастает в новогоднюю ночь, но не у всех, а только у тех, кто предвкушает, готовится и находится в хорошей физической и психической форме. Ожидание сказки способствует повышению восприимчивости. А вот замученные особи не размножаются, им не до секса, даже в новогоднюю ночь, — сказал врач.

Как правило, в России новогоднему празднованию предшествует довольно долгий по ощущениям день. 31 декабря для многих является выходным, но домашние хлопоты и приготовление праздничного стола отнимают много сил.

Именно поэтому доктор рекомендовал правильно распределять свои силы.

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