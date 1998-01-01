Сексологи призвали россиян копить силы перед новогодней ночью

, 8:51 66

По информации врачей, сексуальные утехи будут тем приятнее, чем более отдохнувшими и подготовленными будут партнеры.

Фото: www.globallookpress.com

Психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кугальчук уверен, что в преддверии новогодней ночи россиянам необходимо обратить серьезное внимание на соблюдение режима труда и отдыха.

Читайте также

Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака

Как рассказал специалист агентству городских новостей «Москва», именно это станет залогом праздника.

 — Интерес к сексу возрастает в новогоднюю ночь, но не у всех, а только у тех, кто предвкушает, готовится и находится в хорошей физической и психической форме. Ожидание сказки способствует повышению восприимчивости. А вот замученные особи не размножаются, им не до секса, даже в новогоднюю ночь, — сказал врач.

Как правило, в России новогоднему празднованию предшествует довольно долгий по ощущениям день. 31 декабря для многих является выходным, но домашние хлопоты и приготовление праздничного стола отнимают много сил.

Именно поэтому доктор рекомендовал правильно распределять свои силы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу в наступающем году.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:19
Ржавеют рельсы. Киевский видеоблогер рассказал, что поезда в Москву уже не ходят
9:58
Около 300 жителей обрушившегося в Магнитогорске подъезда разместят в общежитии
9:46
Google защитит пользователей гаджетов от спама
9:30
Воля к победе! Россия «вынесла» Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
9:03
Продолжается поиск жильцов рухнувшего подъезда дома в Магнитогорске
8:51
Сексологи призвали россиян копить силы перед новогодней ночью
8:39
Число погибших в результате взрыва в доме в Магнитогорске возросло до трех
8:26
Боярский рассказал, как его изысканно «отшила» Барбара Брыльска
8:12
«Это хит!» — Песня Слепакова про «тяжелый год» покорила соцсети
7:59
Западные СМИ: Украину в наступающем году может возглавить Юлия Тимошенко
7:51
Пострадавшие в результате взрыва в Магнитогорске могут получить квартиры взамен разрушенных
7:34
Сенатор США: Трамп решил замедлить вывод войск из Сирии
7:17
Владимир Путин проинформирован о взрыве в доме в Магнитогорске
6:59
«Надо ее отшлепать»: Семенович захотела наказать коллегу на съемках мюзикла
6:39
Спасатели нашли двоих погибших под завалами дома в Магнитогорске
6:34
Жуткие кадры с места обрушения подъезда в Магнитогорске
6:07
«Шум полнейший стоял»: Очевидец рассказал о взрыве в доме в Магнитогорске — видео
6:00
Российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом — фото
5:51
Что можно и нельзя делать 31 декабря, чтобы грядущий год был удачным
5:37
Видео: Подъезд дома обрушился в Магнитогорске из-за взрыва газа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама