Сексологи призвали россиян копить силы перед новогодней ночью

Психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кугальчук уверен, что в преддверии новогодней ночи россиянам необходимо обратить серьезное внимание на соблюдение режима труда и отдыха.
Как рассказал специалист агентству городских новостей «Москва», именно это станет залогом праздника.
Как правило, в России новогоднему празднованию предшествует довольно долгий по ощущениям день. 31 декабря для многих является выходным, но домашние хлопоты и приготовление праздничного стола отнимают много сил.
Именно поэтому доктор рекомендовал правильно распределять свои силы.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что нужно сделать, чтобы привлечь удачу в наступающем году.