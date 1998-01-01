Тело журналиста Хашогги вынесли из саудовского консульства в чемоданах — видео

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В сети появились кадры, на которых, по мнению турецких журналистов, запечатлен момент преступления.

Фото: www.globallookpress.com

Турецкий информационный телеканал A Haber опубликовал видео, на котором из консульства Саудовской Аравии в Турции выходит человек, с двумя большими увесистыми чемоданами в руках. Видео опубликовано в аккаунте Twitter.

По мнению сотрудников телеканала, в чемоданах находится расчлененное тело саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого предположительно убили в диппредставительстве.

Twitte @eha_news

Обозреватель американской газеты Washington Post (WP), подданный Саудовской Аравии оппозиционный журналист Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября.

По словам его невесты, накануне они вместе с Джамалем приехали в консульство Саудовской Аравии. Но на территорию дипмиссии Хашогги прошел один — невесту не пропустили. Больше девушка, да и никто с тех пор Джамаля не видел. После нескольких часов ожидания девушка поинтересовалась у сотрудников консульства, где может быть ее жених? На что получила ответ, что он давно уехал домой.

11 октября американские СМИ рассказали, что Турция известила власти США о наличии материалов, доказывающих факт убийства на территории генконсульства Саудовской Аравии, журналиста, неоднократно критиковавшего правящую верхушку королевства.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хашогги тщательно спланированным политическим преступлением.

Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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