Бутик Louis Vuitton обокрали на семь миллионов рублей в центре Москвы

В Москве в канун Нового года ограбили магазин элитной одежды французского бренда Louis Vuitton. В ночь на 31 декабря злоумышленники окрыли ключом двери и отключили сигнализацию, после чего вскрыли сейф. По информации от правоохранителей из сейфа пропали семь миллионов рублей — вся дневная выручка бутика.

Информация о краже поступила в понедельник утром, когда охранник пришел на работу. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, грабители знали код сейфа и располагали информацией о хранящихся деньгах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в центре Петербурга банда карманников грабит иностранных туристов.