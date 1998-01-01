Бутик Louis Vuitton обокрали на семь миллионов рублей в центре Москвы

, 13:26 Эксклюзивное видео 86

Неизвестные проникли в помещение ночью и вынесли дневную выручку.

Фото, видео: Пятый канал

В Москве в канун Нового года ограбили магазин элитной одежды французского бренда Louis Vuitton. В ночь на 31 декабря злоумышленники окрыли ключом двери и отключили сигнализацию, после чего вскрыли сейф. По информации от правоохранителей из сейфа пропали семь миллионов рублей — вся дневная выручка бутика.

Информация о краже поступила в понедельник утром, когда охранник пришел на работу. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, грабители знали код сейфа и располагали информацией о хранящихся деньгах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в центре Петербурга банда карманников грабит иностранных туристов.

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