Строители Крымского моста трогательно поздравили всех с Новым годом — видео

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Те, кто возводил переправу, напомнили — уже в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.

Фото, видео: Youtube @Керчь ИНФО

Россияне, благодаря работе которых в мае уходящего года было завершено возведение грандиозного Крымского моста, тепло поздравили всех с наступающим Новым годом.

На видеокадрах к жителя России обращаются супружеские пары — те, кто вместе трудился на этой переправе, а также родители с детьми, и даже строительные династии.

— Этот мост соединил семьи, — говорят супруги Наталья и Дмитрий Воротынцевы из Мостоотряда-10.

— Быть с семьей — это главное в жизни, — считают Ирина и Александр Байтуш из СГМ-Мост.

— Семья — это наш самый главный фундамент и крепкая опора, — уверен Дмитрий Кондаков, который в кадре запечатлен с супругой и тремя малышами.

— Когда в тебя верят, ждут дома — ты можешь все, — говорит Александр Островский из СГМ-Мост.

— Скоро берега станут еще ближе, — уверены супруги Светлана и Николай Тимощенко из Мостоотряд 125.

А строительная династия — Юрий Шалыгин с сыном Михаилом — напомнили:

— Не пропустите главное железнодорожное открытие 2019 года!

Но и сам Крымский мост не остался в стороне от Нового года — он вдруг оказался мультипликационным героем и под манящие крики чаек поздравил всех с праздником.

— Желаю жизни красивой, как мои арки, здоровья крепкого, как мои сваи, а друзей надежных, как мои опоры. Наступающий год будет ярким — это же год открытия моей железнодорожной части. Не пропустите, хороших вам путешествий!

Youtube @Чудо техники

Как планируется, первые поезда проедут по этой переправе в конце 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал об итогах знакового для Крымского моста 2018 года.

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