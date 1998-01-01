Собчак встретит Новый год с покерфейсом

, 21:46 260

Теледива утверждает, что счастлива и любима.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Известная телеведущая Ксения Собчак вновь заинтриговала своих поклонников своими планами на наступающий 2019 год, а также тем, как и с кем она его встретит. Свой загадочный пост она разместила в Instagram.

Уходящий год Собчак назвала «переломным», в котором произошли большие изменения и переоценка.

Она также поблагодарила всех за поддержку «в чудовищном напряжении предвыборной кампании» по выборам президента РФ 2018.

 Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом (в карточной терминологии выражение лица, не выдающее эмоций, а также мимические уловки, вводящие оппонента в заблуждение — прим.ред.), — заинтриговала Ксения.

instagram.com/xenia_sobchak

Дело в том, что ее поклонники и злопыхатели продолжают гадать, насколько серьезный разлад в семейных отношениях Собчак и актера Максима Виторгана — ведь оба уже давно перестали носить обручальные кольца, а эпатажная теледива появляется на публике с другим мужчиной.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

22:31
Прямая трансляция празднования Нового года на Дворцовой площади в Петербурге
22:16
Амстердамский аэропорт эвакуирован из-за угрозы взрыва — видео с места
21:46
Собчак встретит Новый год с покерфейсом
21:19
Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы
21:00
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Новым годом — видео
20:36
Украинцы раскритиковали Порошенко после новогоднего поздравления
20:21
Российские знаменитости подвели итоги 2018 года
20:05
Басков назвал причину расставания с Лопыревой
19:51
Строители Крымского моста трогательно поздравили всех с Новым годом — видео
19:35
МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь
19:21
Как правильно провести 31 декабря: приметы и традиции в России
19:12
СКР сообщил об обнаружении тела пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
19:03
Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске
18:45
«Он был тяжелым…»: Аделина Сотникова подвела итоги 2018 года
18:34
Варум и Агутин новогоднюю ночь проведут порознь
18:20
Россия и Армения договорились о цене на газ в 2019 году
18:06
Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отчаянных попытках спасти коллектив
17:50
Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске
17:46
Патриарх Кирилл предостерег Константинополь от общения с раскольниками
17:41
Американское посольство своевременно уведомили о задержании шпиона

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама