Собчак встретит Новый год с покерфейсом

Известная телеведущая Ксения Собчак вновь заинтриговала своих поклонников своими планами на наступающий 2019 год, а также тем, как и с кем она его встретит. Свой загадочный пост она разместила в Instagram.
Уходящий год Собчак назвала «переломным», в котором произошли большие изменения и переоценка.
Она также поблагодарила всех за поддержку «в чудовищном напряжении предвыборной кампании» по выборам президента РФ 2018.
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Дело в том, что ее поклонники и злопыхатели продолжают гадать, насколько серьезный разлад в семейных отношениях Собчак и актера Максима Виторгана — ведь оба уже давно перестали носить обручальные кольца, а эпатажная теледива появляется на публике с другим мужчиной.