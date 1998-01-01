Собчак встретит Новый год с покерфейсом

Известная телеведущая Ксения Собчак вновь заинтриговала своих поклонников своими планами на наступающий 2019 год, а также тем, как и с кем она его встретит. Свой загадочный пост она разместила в Instagram.

Уходящий год Собчак назвала «переломным», в котором произошли большие изменения и переоценка.

Она также поблагодарила всех за поддержку «в чудовищном напряжении предвыборной кампании» по выборам президента РФ 2018.

— Я счастлива и любима. И готова встречать 2019 с покерфейсом (в карточной терминологии выражение лица, не выдающее эмоций, а также мимические уловки, вводящие оппонента в заблуждение — прим.ред.), — заинтриговала Ксения.

instagram.com/xenia_sobchak

Дело в том, что ее поклонники и злопыхатели продолжают гадать, насколько серьезный разлад в семейных отношениях Собчак и актера Максима Виторгана — ведь оба уже давно перестали носить обручальные кольца, а эпатажная теледива появляется на публике с другим мужчиной.