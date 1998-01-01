Видео: В московском Парке Горького обрушился деревянный мост

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По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

Фото, видео: Соцсети

С боем курантов в Парке Горького обрушился деревянный пешеходный мост над катком. В результате пострадали пять человек. Карды с последствиями ЧП появились в социальных сетях.

Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел, когда посетители массово стали поздравлять друг друга с наступлением 2019 года. По словам очевидца, было очень шумно, и не сразу стало понятно, что произошло.

О состоянии пострадавших и характере травм не сообщается. На место вызвали несколько бригад медиков.

Ранее Пятый канал публиковал новое видео из Магнитогорска, где продолжаются аварийно-спасательные работы.

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