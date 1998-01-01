28 тысяч рублей мелочью заплатил за телевизор житель Кузбасса — Видео

, 10:14 Видео 131

Наличные пересчитывали полтора часа.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @svart_ulv

Житель города Белово Кемеровской области на протяжении четырех лет копил мелочь. В один прекрасный день мужчина разложил все по пластиковым банкам и пакетам, и направился в магазин бытовой электроники. Беловчанин изъявил желание приобрести телевизор, и когда пришло время оплатить товар, начал порциями выдавать накопленные монеты. Супруге он доверил другую миссию — снять все на видео, которое опубликовал в Instagram.

Как видно на кадрах ролика, продавцы не слишком обрадовались огромному количеству монет. Но принимать оплату мелочью отказываться не стали. Кассиру пришлось прибегнуть к помощи коллег, чтобы быстрее пересчитать 28 килограммов монет.

— Четыре года… Ты счастлив милый?! — комментирует видео супруга покупателя.

Как отметил сам беловчанин в комментариях, на подсчет всей мелочи у сотрудников магазина ушло примерно полтора часа.

Ранее Пятый канал рассказывал, что россиянин за долг в одну копейку отдал в казну 25 рублей.

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