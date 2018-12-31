Стратегическое командование ВС США извинилось за шутку в социальных сетях, в которой говорилось о возможности сбросить «что-нибудь побольше», чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает RT.
Как уточняется, сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолётов В-2.
Пользователи в целом не оценили шутку, оставив под публикацией массу критических комментариев. Позднее сообщение удалили.
— Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников, — отмечается в новом сообщении в Twitter.
К слову, в этот раз новогодняя церемония падения хрустального шара была посвящена журналистике и свободе слова. Само мероприятие посетили около двух миллионов человек.
Ранее Пятый канал сообщил, что российские военные поздравили сирийских детей с Новым годом.