Стратегическое командование ВС США извинилось за шутку в социальных сетях, в которой говорилось о возможности сбросить «что-нибудь побольше», чем традиционный новогодний шар на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает RT.

Как уточняется, сообщение сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолётов В-2.

Twitter @MKTG_FREE_TRNG

Пользователи в целом не оценили шутку, оставив под публикацией массу критических комментариев. Позднее сообщение удалили.

— Наш предыдущий новогодний твит был вульгарен и не отражал наши ценности. Мы извиняемся. Мы привержены безопасности Америки и наших союзников, — отмечается в новом сообщении в Twitter.

К слову, в этот раз новогодняя церемония падения хрустального шара была посвящена журналистике и свободе слова. Само мероприятие посетили около двух миллионов человек.

Twitter @US_Stratcom

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