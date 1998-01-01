У отца певца Дмитрия Бикбаева были проблемы с бизнесом

У отца выпускника «Фабрики звезд» и экс-солиста группы «БиС» Дмитрия Бикбаева были проблемы с бизнесом. Об этом мужчина написал в предсмертной записке.

Как стало известно Пятому каналу, первичный осмотр места происшествия не обнаружил на теле погибшего мужчины признаков насильственной смерти. Пока материалы переданы для проверки, которая будет длиться не менее десяти дней, чтобы исключить криминальную составляющую произошедшего.

Ранее сообщалось, что тело мужчины было найдено в хозяйственной постройке недалеко от дома, где он проживал с семьей.