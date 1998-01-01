«Ты же не Волочкова» — Фото голой Ксении Алферовой озадачило поклонников

, 14:06 Фото 57

Накануне Нового года популярная актриса отправилась в баню вместе с подругами, после чего выложила в социальной сети провокационный снимок.

Фото: Instagram @ksenialferova

44-летняя звезда театра и кино Ксения Алферова 31 декабря опубликовала в Instagram публикацию, которая мгновенно собрала почти тысячу комментариев. На этой фотографии запечатлен момент, когда полностью голая актриса обливается холодной водой в бане.

Instagram @ksenialferova

— 30-го декабря каждого года, мы с друзьями, вернее с подругой, ходим в баню! Каждый год обещаю себе, повторять это удовольствие чаще, но, в итоге, оказываюсь в бане раз в год и счастлива безмерно. До 30 декабря еле доползаешь, а после бани с новыми силами в Новый год! — написала она.

Откровенная фотосессия не могла оставить подписчиков равнодушными. Поклонники разделились на два лагеря. Одни принялись поздравлять актрису с наступающими праздниками и хвалить ее за прекрасную форму. Кроме того, повышенный интерес вызвали банные традиции и секреты в разных регионах.

— С Новым годом! Любви, гармонии. Недовольные пусть не смотрят. Обажаю вас, пишите чаще.

— Ксения, Вы прекрасны и душой, и телом! Всем ханжам — до свидания!

А другие сравнили ее с известной любительницей бани балериной Анастасией Волочковой.

— Ксюша, зачем? Ты же не Волочкова. Тебе кроме тела есть, чем похвастаться.

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