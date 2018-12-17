«Совсем нет живота!»: Поклонники Боярской в восторге от ее фигуры после родов

Актриса Елизавета Боярская разместила в Instagram семейное фото, которые привело в полный восторг ее подписчиков.

На новогоднем снимке запечатлены сама артистка с супругом Максимом Матвеевым, а также ее родители Лариса Луппиан и Михаил Боярский и брат Сергей.

Instagram @lizavetabo

Все семейство просто светится счастьем, отмечают подписчики. Но особенно они обратили внимание на то, что Елизавета, которая всего лишь менее месяца назад родила второго сына, пребывает в прекрасной физической форме.

— Лизонька как девочка. Оставайтесь такой же всегда. Вы очей очарованье, — написал одна из подписчиков.

— Как постройнела и совсем нет живота! Как актрисам удается так быстро прийти в форму, прошло же всего несколько недель после родов. Некоторые месяцами восстанавливаются. Просто волшебство, — поражаются другие.

— Лиза и Максим! Вы еще такие юные и красивые! Оставайтесь всегда такими! — написал один из подписчиков.

— Какая мама у Лизы красавица, просто супер! — восхищаются поклонники актерского звездного семейства.

— Красивая и талантливая семья! Счастья вам, здоровья и добра! — гласит большинство комментариев.

У Елизаветы Боярской и ее супруга Максима Матвеева есть старший сын Андрей, а в первых числа декабря в семействе случилось прибавление. Позже актриса поделилась информацией о том, как они назвали второго мальчика.

Ранее Елизавета Боярская дала Пятому каналу эксклюзивное интервью, в котором рассказала о возвращении на сцену, худсоветах и новогоднем волшебстве.